Хавьер Паскуаль: «Контролировали игру до 13-14 минуты. Но потом что-то пошло не так»

Хавьер Паскуаль остался недоволен неровной игрой «Зенита».

Петербуржцы победили в гостевом матче со счетом 78:72.

«Можно сказать, что игра сегодня началась так, как мы ожидали. Мы хорошо действовали в защите, и в принципе контролировали игру до 13-14 минуты. Но потом что-то пошло не так – мы стали терять концентрацию. После этого момента игра у нас не заладилась. Во второй четверти игра была под контролем «Уралмаша », в третьей четверти – была равной. Начало четвертой было за «Уралмашем», но потом нам удалось перехватить инициативу, и то преимущество, которое мы наработали, его хватило для победы», – заявил главный тренер команды.

Зенит вернулся на 3-е место турнирной таблицы.

Новобранцу команды защитнику Ксавьеру Муну не хватило одной передачи до трипл-дабла. (10+11+9). Наиболее результативным в составе гостей стал защитник Трент Фрэйзер, набравший 17 очков.