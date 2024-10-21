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НБА протестирует новые правила учета в статистике сверхдальних бросков в конце четвертей в G-лиге

НБА проведет эксперимент в G-лиге.

Сверхдальние броски под конец четвертей не будут засчитываться в качестве промаха в индивидуальную статистику игроков. Правило учета будет касаться последних трех секунд игрового отрезка и атак, начинающихся со стороны своего кольца.

Попадания будут записаны на счет баскетболиста в стандартном порядке. Промахи будут учитываться только в командной статистике.

Бросковая зона, подпадающая под новое правило, отмечена на схеме желтым.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт G-лиги НБА
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G-лига
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