НБА протестирует новые правила учета в статистике сверхдальних бросков в конце четвертей в G-лиге
НБА проведет эксперимент в G-лиге.
Сверхдальние броски под конец четвертей не будут засчитываться в качестве промаха в индивидуальную статистику игроков. Правило учета будет касаться последних трех секунд игрового отрезка и атак, начинающихся со стороны своего кольца.
Попадания будут записаны на счет баскетболиста в стандартном порядке. Промахи будут учитываться только в командной статистике.
Бросковая зона, подпадающая под новое правило, отмечена на схеме желтым.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт G-лиги НБА
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