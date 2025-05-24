Ченнинг Фрай: «Джарретт Аллен – не центровой плей-офф, он мягкий»
Бывший игрок НБА нашел недостатки у центрового «Кливленда».
«Джарретт Аллен – не центровой плей-офф. Он не доминирует физически, он не играет агрессивно.
Хороший ли он парень? Безусловно. Отличный игрок регулярного сезона, уровня Матча всех звезд? Безусловно.
Но знаете, что меня бесило больше всего в той серии против «Пэйсерс»? Если ты главный большой парень в команде, ты должен иногда ########### людей...
Он отличный игрок НБА. Но если хочешь выиграть чемпионство, он тебе не подходит: другие центровые его не уважают...
Сейчас все увидели, что он мягкий», – заявил Фрай.
Кто станет чемпионом НБА?6809 голосов
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Road Trippin’
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