Ченнинг Фрай: «Джарретт Аллен – не центровой плей-офф, он мягкий»

Бывший игрок НБА нашел недостатки у центрового «Кливленда».

«Джарретт Аллен – не центровой плей-офф. Он не доминирует физически, он не играет агрессивно.

Хороший ли он парень? Безусловно. Отличный игрок регулярного сезона, уровня Матча всех звезд? Безусловно.

Но знаете, что меня бесило больше всего в той серии против «Пэйсерс»? Если ты главный большой парень в команде, ты должен иногда ########### людей...

Он отличный игрок НБА . Но если хочешь выиграть чемпионство, он тебе не подходит: другие центровые его не уважают...

Сейчас все увидели, что он мягкий», – заявил Фрай .