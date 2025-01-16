Сегодня, 24 мая, в рамках чемпионата Италии пройдут два четвертьфинальных матча.

«Тренто » попытается сравнять счет в серии с «Миланом », «Брешия » постарается закрыть серию против «Триеста». Чемпионат Италии 1/4 финала (до 3 побед) «Милан» ведет в серии – 2-1. «Брешия» ведет в серии – 2-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.