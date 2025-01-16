Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» примет «Тренто», «Брешия» встретится с «Триестом» в 4-х матчах серий
Сегодня, 24 мая, в рамках чемпионата Италии пройдут два четвертьфинальных матча.
«Тренто» попытается сравнять счет в серии с «Миланом», «Брешия» постарается закрыть серию против «Триеста».
Чемпионат Италии
1/4 финала (до 3 побед)
«Милан» ведет в серии – 2-1.
«Брешия» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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