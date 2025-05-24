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  • Шакил О′Нил: «Когда Харден играл, я видел, что ему не все равно, что говорят люди. Если тебе пофиг, ты сделаешь 30 бросков, а не чертовых 8»
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Шакил О′Нил: «Когда Харден играл, я видел, что ему не все равно, что говорят люди. Если тебе пофиг, ты сделаешь 30 бросков, а не чертовых 8»

Легендарный центровой объяснил, почему у Хардена не получается проявить себя.

В текущем плей-офф «Клипперс» уступили «Денверу» в решающем матче серии первого раунда (101:120). В той игре Харден набрал 7 очков (2 из 8 с игры), 5 подборов, 13 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Защитник «Лос-Анджелеса» стал первым игроком в истории НБА, который проиграл седьмые матчи в составе четырех разных команд.

«Когда тебе не все равно, это видно по твоим глазам. У нас было несколько седьмых игр, и люди не проявляли себя... Я сразу понимал, что у них это не получится, раз такая тема вообще всплывает. Если тебе пофиг, ты сделаешь 30 бросков, а не чертовых 8, Джеймс Харден.

Когда он играл, я видел, что ему не все равно, что говорят люди. Он все равно будущий член Зала славы, он все равно зарабатывает кучу денег, но он переживает из-за мнения окружающих. И это только укрепляет сложившиеся о нем представления», – заключил О′Нил.

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ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Шакила О′Нила
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