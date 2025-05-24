  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионская развязка в РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Зенит» примет «Ахмат», ЦСКА против «Пари НН», «Спартак» – «Химки»
65

Чемпионская развязка в РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Зенит» примет «Ахмат», ЦСКА против «Пари НН», «Спартак» – «Химки»

Матчи заключительного, 30-го тура Мир РПЛ пройдут в субботу в одно время.

«Краснодар» примет «Динамо» и в случае победы станет чемпионом, «Зенит» сыграет дома с «Ахматом», ЦСКА – с «Пари НН», «Спартак» будет противостоять «Химкам», «Локомотив» встретится в гостях с «Акроном».

Чемпионат России

30-й тур

Премьер-лига. 30 тур
24 мая 13:30, Лукойл Арена
Спартак
Не начался
Химки
Премьер-лига. 30 тур
24 мая 13:30, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Не начался
Ростов
Премьер-лига. 30 тур
24 мая 13:30, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Не начался
Ахмат
Премьер-лига. 30 тур
24 мая 13:30, стадион Факел
Факел
Не начался
Крылья Советов
Премьер-лига. 30 тур
24 мая 13:30, Ozon Арена
Краснодар
Не начался
Динамо
Премьер-лига. 30 тур
24 мая 13:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Не начался
Пари НН
Премьер-лига. 30 тур
24 мая 13:30, Ак Барс Арена
Рубин
Не начался
Оренбург
Премьер-лига. 30 тур
24 мая 13:30, Самара-Арена
Акрон
Не начался
Локомотив

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

«Краснодар» vs «Зенит»: чемпионские расклады на 30-й тур РПЛ

«Спартак», ЦСКА или «Динамо»: кто возьмет бронзу РПЛ?

Расклады борьбы за выживание в РПЛ: кому что нужно? «Ахмат» точно в стыках

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?4564 голоса
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoРостов
logoХимки
logoСпартак
logoФакел
logoКрылья Советов
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoЗенит
logoДинамо Махачкала
logoЦСКА
logoРубин
logoЛокомотив
logoОренбург
logoПари НН
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Франции. Финал. «ПСЖ» Сафонова против «Реймса». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
215 минут назад
Костакурта о скудетто «Наполи»: «Конте – лучший тренер Италии. Риск с Мактоминеем оправдался – Скотт сыграл фундаментальную роль»
6сегодня, 04:26
«Наполи» – чемпион, Fan ID на Суперкубке, Виртц в «Ливерпуле», неясность с допуском хоккейной сборной на ОИ, Овечкин с призом, Модрич едет к Месси и другие новости
7сегодня, 04:15
Защитник «Интера» де Врей: «Мы и не заслужили скудетто. Заслужил тот, кто наверху таблицы после 38 туров»
2сегодня, 03:38
Владимир Быстров: «Зенит» могут не любить из-за большого числа легионеров. Русских очень мало»
19сегодня, 03:00
Вы опытный маркетолог, который круто продвигает продукты и привлекает трафик? Тогда ждем вас в Кибере!
сегодня, 03:00Вакансия
Осинькин может возглавить «Ростов», если Узденов станет одним из инвесторов клуба (Legalbet)
19сегодня, 02:30
«Динамо» — главная надежда «Зенита» в борьбе за чемпионство. «Краснодару» проще – все зависит от них». Гранат о гонке в РПЛ
10сегодня, 02:12
🏆 «Наполи» выиграл Серию А в 4-й раз в истории. Это 2-й титул за 3 года
86вчера, 22:00
Де Брюйне готов перейти в «Наполи». Осталось договориться об условиях
29вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
Акинфеев о судействе в РПЛ: «Мне непонятны трактовки правил, как объясняется отставленная рука. Скоро и вратарям запретят играть руками»
2 минуты назад
ЦСКА – «Пари НН». Армейцы займут 3-е место в случае победы. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
130 минут назад
Ассистент Индзаги перед финалом ЛЧ: «Интер» был близок к победе два года назад. Хотим поднять этот трофей над головой»
242 минуты назад
«Зенит» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 04:36
«Краснодар» – «Динамо». «Быки» станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
3сегодня, 04:06
Первая лига. «Торпедо» примет «КАМАЗ», «Сочи» в гостях у «Черноморца», «Урал» против СКА
1сегодня, 03:22
Ассистент Индзаги о скудетто «Наполи»: «Интер» сделал свое дело, но знал, что зависит от другой команды. Мы боролись до конца»
3сегодня, 02:48
Фаны «Наполи» показали баннер с Конте, держащим на цепи пса с головой Индзаги, на игре с «Кальяри»
3сегодня, 01:59Фото
Скопинцев об оранжевой форме «Динамо»: «Нормальные, интересные сочетания цветов. Развиваемся и в этой направленности»
5сегодня, 01:39
Костакурта о скудетто «Наполи»: «Победил лучший, но не сильнейший. Нужно поздравить и «Интер» – он вышел в финал Лиги чемпионов и до конца боролся за титул»
1сегодня, 01:27