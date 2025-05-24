Чемпионская развязка в РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Зенит» примет «Ахмат», ЦСКА против «Пари НН», «Спартак» – «Химки»
Матчи заключительного, 30-го тура Мир РПЛ пройдут в субботу в одно время.
«Краснодар» примет «Динамо» и в случае победы станет чемпионом, «Зенит» сыграет дома с «Ахматом», ЦСКА – с «Пари НН», «Спартак» будет противостоять «Химкам», «Локомотив» встретится в гостях с «Акроном».
Чемпионат России
30-й тур
24 мая 13:30, Лукойл Арена
24 мая 13:30, Анжи-Арена
Не начался
24 мая 13:30, Стадион Санкт-Петербург
24 мая 13:30, стадион Факел
Не начался
24 мая 13:30, Ozon Арена
24 мая 13:30, ВЭБ Арена
24 мая 13:30, Ак Барс Арена
24 мая 13:30, Самара-Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Краснодар» vs «Зенит»: чемпионские расклады на 30-й тур РПЛ
«Спартак», ЦСКА или «Динамо»: кто возьмет бронзу РПЛ?
Расклады борьбы за выживание в РПЛ: кому что нужно? «Ахмат» точно в стыках
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости