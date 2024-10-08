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Хоэль Парра пропустит три недели с травмой ноги

«Барселона» осталась без Хоэля Парры на три недели.

«Барселона» объявила, что форвард Хоэль Парра получил разрыв в правой стопе и пропустит следующие три недели.

Испанец травмировался в матче 2-го тура лиги ACB против «Форсы Льейда» (78:74).

Парра не сыграет в матчах Евролиги против «Альбы», «Монако», «Црвены Звезды», «Виллербанна» и «Анадолу Эфеса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
травмы
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Хоэль Парра
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