Николаса Лапровиттолу унесли с площадки после травмы колена
Николас Лапровиттола получил серьезную травму колена.
Защитник «Барселоны» получил травму во время воскресного матча лиги ACB против «Басконии».
Инцидент произошел за 3:32 до конца четвертой четверти, когда Лапровиттола попытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве, но был остановлен фолом Тимоте Луваву-Кабарро. Защитник «Барсы» неудачно приземлился, подвернув правое колено.
Лапровиттола тут же упал на паркет, схватившись за колено и закричав от боли. Ян Веселы и медицинский персонал «Барсы» помогли ему покинуть площадку.
«Барса» проиграла «Басконии» домашний матч со счетом 89:93.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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