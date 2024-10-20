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Николаса Лапровиттолу унесли с площадки после травмы колена

Николас Лапровиттола получил серьезную травму колена.

Защитник «Барселоны» получил травму во время воскресного матча лиги ACB против «Басконии».

Инцидент произошел за 3:32 до конца четвертой четверти, когда Лапровиттола попытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве, но был остановлен фолом Тимоте Луваву-Кабарро. Защитник «Барсы» неудачно приземлился, подвернув правое колено.

Лапровиттола тут же упал на паркет, схватившись за колено и закричав от боли. Ян Веселы и медицинский персонал «Барсы» помогли ему покинуть площадку.

«Барса» проиграла «Басконии» домашний матч со счетом 89:93.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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Николас Лапровиттола
logoТимоте Луваву-Кабарро
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