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Янис Тимма транслировал в соцсетях телевизор с клипами Анны Седоковой на фоне горы таблеток. Певица ранее подала на развод

Анна Седокова и Янис Тимма больше не вместе.

41-летняя артистка в середине октября официально подала на развод с 32-летним латвийским форвардом.

В воскресенье экс-игрок «Химок» и «Зенита» транслировал в социальной сети телевизор, по которому крутились клипы Седоковой. В кадре также были видны некие препараты. 

Некоторые пользователи выражали опасения по поводу состояния баскетболиста: «Кто знает друзей Яниса?! Ему нужна помощь! Эфир шел час, и за это время он уснул!»

Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года. В сентябре 2020-го они поженились. Этот брак стал третьим для певицы. Общих детей в браке у пары не было.

Сообщалось, что Янис недавно пытался исправить ситуацию. На днях спортсмен опубликовал в личном блоге видео из Москвы. В кадре был букет цветов, а на фоне играла песня Седоковой.

«Она потрясающая. Это все я», – написал Тимма.

Соцсети Яниса Тиммы

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Star Hit
происшествия
светская хроника
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Янис Тимма
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