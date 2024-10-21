Янис Тимма транслировал в соцсетях телевизор с клипами Анны Седоковой на фоне горы таблеток. Певица ранее подала на развод
41-летняя артистка в середине октября официально подала на развод с 32-летним латвийским форвардом.
В воскресенье экс-игрок «Химок» и «Зенита» транслировал в социальной сети телевизор, по которому крутились клипы Седоковой. В кадре также были видны некие препараты.
Некоторые пользователи выражали опасения по поводу состояния баскетболиста: «Кто знает друзей Яниса?! Ему нужна помощь! Эфир шел час, и за это время он уснул!»
Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года. В сентябре 2020-го они поженились. Этот брак стал третьим для певицы. Общих детей в браке у пары не было.
Сообщалось, что Янис недавно пытался исправить ситуацию. На днях спортсмен опубликовал в личном блоге видео из Москвы. В кадре был букет цветов, а на фоне играла песня Седоковой.
«Она потрясающая. Это все я», – написал Тимма.
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