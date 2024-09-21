«Спорт заряжает». Губернатор Красноярского края сыграл в баскетбол

Губернатор Красноярского края сыграл в баскетбол.

Михаил Котюков выложил фотографии из зала и видео с 3-очковым попаданием.

На площадку также вышел руководитель «Енисея » Владимир Петроковский .

В августе в Сети появилось видео с губернатором Коми, который две минуты не мог попасть в кольцо.