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«Спорт заряжает». Губернатор Красноярского края сыграл в баскетбол

Губернатор Красноярского края сыграл в баскетбол.

Михаил Котюков выложил фотографии из зала и видео с 3-очковым попаданием.  

На площадку также вышел руководитель «Енисея» Владимир Петроковский.

В августе в Сети появилось видео с губернатором Коми, который две минуты не мог попасть в кольцо.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Михаила Котюкова
светская хроника
logoБаскетбол - видео
Баскетбол - фото
logoЕнисей
logoВладимир Петроковский
logoЕдиная лига ВТБ
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