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«Даллас» и Квентин Граймс обсуждают продление контракта на 3 сезона

«Даллас» хочет сохранить Квентина Граймса .

«Мэверикс» и атакующий защитник (24 года, 196 см) обсуждают продление сроком на 3 сезона. Дедлайн на заключение сделки – понедельник.

Граймс стал игроком «Далласа» в июне в результате обмена из «Детройта». До этого он выступал за «Нью-Йорк», набирая в 45 матчах сезона-23/24 7,3 очка, 2,0 подбора и 1,2 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
возможные переходы
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