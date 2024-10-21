«Даллас» и Квентин Граймс обсуждают продление контракта на 3 сезона
«Даллас» хочет сохранить Квентина Граймса .
«Мэверикс» и атакующий защитник (24 года, 196 см) обсуждают продление сроком на 3 сезона. Дедлайн на заключение сделки – понедельник.
Граймс стал игроком «Далласа» в июне в результате обмена из «Детройта». До этого он выступал за «Нью-Йорк», набирая в 45 матчах сезона-23/24 7,3 очка, 2,0 подбора и 1,2 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
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