Джейлен Саггс хочет получать не менее 30 миллионов долларов в год
«Орландо» ведет переговоры о продлении контракта с Джейленом Саггсом.
Атакующий защитник «Мэджик» рассчитывает на новое соглашение, по условиям которого он будет зарабатывать не менее 30 миллионов долларов в год.
Сегодня последний день, когда команды могут продлить контракты с игроками, выбранными в первом раунде драфта-2021.
Еще одним кандидатом на продление контракта является защитник «Далласа» Квентин Граймс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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