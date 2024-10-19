Джейлен Саггс хочет получать не менее 30 миллионов долларов в год

«Орландо» ведет переговоры о продлении контракта с Джейленом Саггсом.

Атакующий защитник «Мэджик» рассчитывает на новое соглашение, по условиям которого он будет зарабатывать не менее 30 миллионов долларов в год.

Сегодня последний день, когда команды могут продлить контракты с игроками, выбранными в первом раунде драфта-2021.

Еще одним кандидатом на продление контракта является защитник «Далласа » Квентин Граймс .