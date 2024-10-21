Сергей Тараканов: «ЦСКА, УНИКС и «Зенит» – это команды уровня плей-офф Евролиги»

Сергей Тараканов оценил уровень российских топ-клубов .

«Если не брать в расчет ЦСКА , то по игре мне нравится УНИКС. Если у них полный состав, то они показывают отличный баскетбол. В целом то же самое можно сказать и про «Зенит».

Для меня ЦСКА, УНИКС и «Зенит » – это команды уровня плей-офф Евролиги », – считает олимпийский чемпион Сеула.