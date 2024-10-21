Сергей Тараканов: «ЦСКА, УНИКС и «Зенит» – это команды уровня плей-офф Евролиги»
Сергей Тараканов оценил уровень российских топ-клубов .
«Если не брать в расчет ЦСКА, то по игре мне нравится УНИКС. Если у них полный состав, то они показывают отличный баскетбол. В целом то же самое можно сказать и про «Зенит».
Для меня ЦСКА, УНИКС и «Зенит» – это команды уровня плей-офф Евролиги», – считает олимпийский чемпион Сеула.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legalbet
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