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Антониус Кливленд: «Поверили, что мы лучшая команда в лиге – и сыграли, как лучшая команда в лиге»

Антониус Кливленд прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над УНИКСом.

- За счет чего удалось настолько уверенно обыграть УНИКС?

– Сегодня мы поверили, что мы лучшая команда в лиге – и сыграли, как лучшая команда в лиге: агрессивно, быстро и как единое целое.

- У вас сегодня было много ярких моментов и в атаке, и в защите. Какой из них доставил наибольшее удовольствие вам самому?

– А вам?

- Когда вы погнались за ДеВоном Акун-Перселлом и помешали ему убежать одному на беззащитное кольцо.

– Точно! Я про этот момент как-то и забыл. Хотел назвать какой-нибудь из своих данков. Но теперь тоже думаю, что именно та погоня была самой классной. Он собирался выйти на открытый лэй-ап, а тут откуда ни возьмись появился я. Так что соглашусь с вашим выбором – именно такие эпизоды лучше всего показывают, что я за игрок.

- Бывало, чтобы ваша команда начинала сезон с 8 побед подряд?

– В средней школе, когда мне было 12 лет, наша команда стартовала с 27-0. А в профессионалах ничего подобного у меня не было.

- Что нужно сделать, чтобы повторить ваше школьное достижение?

– Уф… 27 матчей подряд будет сложно выиграть. Но мы попытаемся, конечно. Да, я не против.

- В чем секрет такой командной игры?

– Спортивная дирекция клуба проделала отличную работу, собрав нас всех вместе. Мы отлично дополняем друг друга, командная химия в полном порядке, нам приятно находиться вместе, тренироваться, играть. И, думаю, у нас есть взаимное доверие – я смело могу положиться на каждого партнера по команде. Такая уверенность очень помогает.

- Спасибо за ответы.

– Dobroi nochi!

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
Антониус Кливленд
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