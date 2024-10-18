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Девин Букер снес комментаторский монитор, пытаясь достать улетающий в аут мяч

Девин Букер попал в неприятную ситуацию .

Звездный защитник «Финикса» снес комментаторский монитор головой, пытаясь достать улетающий в аут мяч.

Эпизод произошел во время предсезонной встречи с «Лейкерс» (122:128). В активе Букера 22 очка, 3 подбора и 2 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
предсезонные матчи
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