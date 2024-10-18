Девин Букер снес комментаторский монитор, пытаясь достать улетающий в аут мяч

Девин Букер попал в неприятную ситуацию .

Звездный защитник «Финикса » снес комментаторский монитор головой, пытаясь достать улетающий в аут мяч.

Эпизод произошел во время предсезонной встречи с «Лейкерс » (122:128). В активе Букера 22 очка, 3 подбора и 2 передачи.