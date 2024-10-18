Девин Букер снес комментаторский монитор, пытаясь достать улетающий в аут мяч
Девин Букер попал в неприятную ситуацию .
Звездный защитник «Финикса» снес комментаторский монитор головой, пытаясь достать улетающий в аут мяч.
Эпизод произошел во время предсезонной встречи с «Лейкерс» (122:128). В активе Букера 22 очка, 3 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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