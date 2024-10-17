Эксперт Андрая Картер: «Если «Нью-Йорк» выиграет чемпионат в этом году, бросок Сабрины Ионеску станет лучшим броском в истории клуба»

Андрая Картер оценила победный трехочковый Сабрины Ионеску в 3-м матче финала.

«Стивен Эй , я уверена, что вы помните бросок Терезы Уизерспун со своей половины в 1999 году. Это был потрясающий бросок в истории «Нью-Йорка».

Однако, если «Нью-Йорк» выиграет чемпионат в этом году, бросок Сабрины Ионеску станет лучшим броском в истории «Нью-Йорка » и одним из величайших бросков в истории финалов НБА и WNBA», – сказала эксперт ESPN.

Дальний трехочковый Ионеску на последних секундах гостевого матча с «Миннесотой » вывел «Нью-Йорк» вперед в финальной серии женской НБА (80:77, 2-1).