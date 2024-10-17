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Эксперт Андрая Картер: «Если «Нью-Йорк» выиграет чемпионат в этом году, бросок Сабрины Ионеску станет лучшим броском в истории клуба»

Андрая Картер оценила победный трехочковый Сабрины Ионеску в 3-м матче финала.

«Стивен Эй, я уверена, что вы помните бросок Терезы Уизерспун со своей половины в 1999 году. Это был потрясающий бросок в истории «Нью-Йорка».

Однако, если «Нью-Йорк» выиграет чемпионат в этом году, бросок Сабрины Ионеску станет лучшим броском в истории «Нью-Йорка» и одним из величайших бросков в истории финалов НБА и WNBA», – сказала эксперт ESPN.

Дальний трехочковый Ионеску на последних секундах гостевого матча с «Миннесотой» вывел «Нью-Йорк» вперед в финальной серии женской НБА (80:77, 2-1).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Питера Кунео в соцсети X
logoженская НБА
Миннесота жен
Нью-Йорк жен
logoСтивен Эй Смит
logoСабрина Ионеску
Тереза Уизерспун
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