Ян Веселы о «Црвене Звезде»: «Они могут попасть в плей-офф Евролиги»
«Барселона» одержала трудную победу в гостях над сербским клубом в Евролиге (98:94). Форвард Ян Веселы набрал 19 очков и 5 подборов.
«Всегда приятно играть в такой атмосфере. Было трудно, но мы сумели сосредоточиться и выполнить наш план на игру. Мы постарались разрушить их командное взаимодействие, и у нас это получилось. Пришлось помогать тем в команде, кто никогда еще не выступал в такой обстановке, подготовить их к этому.
Знал, что у сербов отличная команда, но их удачный старт все равно стал сюрпризом. Думаю, что они могут попасть в плей-офф Евролиги. Они подписали хороших игроков и здорово начали», – заявил баскетболист.
«Црвена Звезда» закончила прошлый сезон на 16-м месте с результатом 11-23. В этом году поражение от «Барселоны» стало для сербского клуба первым в четырех турах.
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