ACB. «Реал» сыграет с «Жироной», «Барселона» примет «Басконию» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Реал» дома сыграет с «Жироной». «Барселона» встретится с «Басконией».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Уникаха – 4-0, Барселона – 3-0, Гран-Канария – 3-1, Мурсия – 3-1, Андорра – 2-1, Манреса – 2-1, Валенсия – 2-1, Бильбао – 2-2, Сарагоса – 2-2, Тенерифе – 1-1, Реал – 1-2, Жирона – 1-2, Гранада – 1-2, Бреоган – 1-2, Ховентуд – 1-3, Баскет Корунья – 1-3, Баскония – 0-3, Форса Льейда – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости