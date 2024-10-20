Арбитры приняли 7 неверных решений в последние 2 минуты основного времени матча «Црвена Звезда» – «Барселона»

Евролига проанализировала действия судей.

Арбитры допустили 7 ошибок в последние 2 минуты основного времени матча 4 тура Евролиги между «Црвеной Звездой » и «Барселоной». 4 из них – за последние 30 секунд.

Наиболее существенным стал некорректный пересмотр незамеченного ранее нарушения правила 8 секунд со стороны «Црвены Звезды» и передача владения «Барселоне», которая смогла выйти вперед благодаря трехочковому Кевина Пантера .

Основное время матча закончилось с равным счетом 84:84. В овертайме Пантер помог «Барселоне» добиться гостевой победы (98:94).