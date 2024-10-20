Антон Астапкович: «Мы знали защиту «Пармы», оставалось просто забивать»

Антон Астапкович прокомментировал победу ЦСКА над «Пармой» – 95:82.

— Андреас Пистиолис заявил, что ЦСКА контролировал ход игры, даже несмотря на попытки «Пармы» догнать армейцев. Согласны с этим?

— Согласен. Да, у них были попытки вернуться, но мы находили себя.

— «Парма» здорово защищается, но ЦСКА набрал сегодня 95 очков, показав хороший процент попаданий. Чем это объясните?

— Тут надо отметить, что «Парма» — первая команда, забившая нам в этом сезоне 80 очков. А то, что мы столько забили, то мы просто знали их защиту, и оставалось просто забивать. При этом мы и достаточно намазали, но все равно продолжали придерживаться плана, который у нас был на эту игру. Да, во второй половине защита у нас немного не задалась, но мы все равно вынуждали их делать броски на последних секундах или терять мячи. Все равно наш план на игру сработал, — сказал форвард ЦСКА.