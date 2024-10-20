Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Не было ни единого момента, когда команда сдалась»
«ЦСКА очень серьезный коллектив и действующий чемпион Лиги. Сохранили полный состав, усилились сильными игроками, такими как Алекса Аврамович. Мы понимали всю ответственность и то, что легкой игры не будет.
Задача была остановить соперника в защите. В первой четверти нам это удавалось, во второй были сложности. В третьей десятиминутке начали играть ту защиту, которую всегда играем, агрессивное давление на мяч со сменами. Это позволяло останавливать соперника. Во второй половине мы набрали 23 и 27 очков в четвертях. За счет энергии в защите, ротации, на мужском характере и поддержке болельщиков получалось плотно защищаться и набирать очки.
Сегодня не было ни единого момента, когда команда сдалась. Отдельная благодарность болельщикам, которые поддерживали парней даже в самые трудные минуты матча», – сказал главный тренер «Пармы».
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