Каспер Уэйр преодолел отметку в 500 передач в Единой лиге ВТБ
Каспер Уэйр сделал 500-ю передачу в Лиге ВТБ.
Разыгрывающий ЦСКА совершил три передачи в сегодняшнем матче против «Пармы» (95:82), увеличив свой показатель за карьеру в Лиге ВТБ до 501.
Уэйр проводит четвертый сезон в лиге. До перехода в московскую команду он выступал за «Енисей» в сезоне-2021/22.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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