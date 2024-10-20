Каспер Уэйр преодолел отметку в 500 передач в Единой лиге ВТБ

Каспер Уэйр сделал 500-ю передачу в Лиге ВТБ.

Разыгрывающий ЦСКА совершил три передачи в сегодняшнем матче против «Пармы» (95:82), увеличив свой показатель за карьеру в Лиге ВТБ до 501.

Уэйр проводит четвертый сезон в лиге. До перехода в московскую команду он выступал за «Енисей» в сезоне-2021/22.