0

Каспер Уэйр преодолел отметку в 500 передач в Единой лиге ВТБ

Каспер Уэйр сделал 500-ю передачу в Лиге ВТБ.

Разыгрывающий ЦСКА совершил три передачи в сегодняшнем матче против «Пармы» (95:82), увеличив свой показатель за карьеру в Лиге ВТБ до 501.

Уэйр проводит четвертый сезон в лиге. До перехода в московскую команду он выступал за «Енисей» в сезоне-2021/22.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
logoКаспер Уэйр
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Не было ни единого момента, когда команда сдалась»
34 минуты назад
Андреас Пистиолис: «Немного странно, что набрали столько очков против одной из лучших команд по защите»
сегодня, 14:02
Единая лига ВТБ. ЦСКА победил «Парму» в Перми, «Локомотив-Кубань» примет УНИКС
4сегодня, 13:10Live
ЦСКА – Локомотив-Кубань прогноз на матч 27 октября 2024
18 октября, 22:11Пользовательская новость
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Опубликовано видео ареста Рэджона Рондо за хранение оружия и марихуаны
340 минут назадВидео
Марк Кьюбан: «Леброн, тебе пора уходить. Я устал от тебя»
1сегодня, 14:09
«Нью-Йорк» отчислил Ти Джей Уоррена и Чуму Окики
2сегодня, 13:35
ACB. «Реал» разгромил «Жирону», «Барселона» примет «Басконию» и другие матчи
сегодня, 13:19Live
Единая лига ВТБ. ЦСКА победил «Парму» в Перми, «Локомотив-Кубань» примет УНИКС
4сегодня, 13:10Live
Трэйси Макгрэйди: «Лука Дончич возьмет все главные награды»
2сегодня, 11:05
«Надеюсь, это его расстроит». Шакил О’Нил поставил Виктора Вембаньяму 31-м в своем рейтинге лучших игроков
8сегодня, 10:22
Лу Уильямс: «Джейлен Брансон ближе к Аллену Айверсону, чем к Крису Полу»
сегодня, 09:59
Лу Уильямс: «Даллас» выглядит непритязательно, пока не надерет тебе задницу»
сегодня, 08:53
Джош Харт о месте в составе «Никс»: «Понятия не имею»
2сегодня, 07:54
Ко всем новостям
Последние новости
Тайрон Уоллес покинул «Жальгирис»
3 минуты назад
Чемпионат Турции. «Каршияка» разгромила «Мерсин», «Фенербахче» примет «Бурсаспор» и другие матчи
30 минут назадLive
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Не было ни единого момента, когда команда сдалась»
34 минуты назад
Андреас Пистиолис: «Немного странно, что набрали столько очков против одной из лучших команд по защите»
сегодня, 14:02
Джанан Муса не доиграл матч против «Жироны» из-за травмы
сегодня, 13:57
Кэмерон Джонсон про слухи об обмене: «Чувствую себя комфортно, несмотря на неопределенность»
сегодня, 13:51
«Вашингтон» отказался от Джареда Батлера
сегодня, 13:42
50 миллионов долларов инвестиций в муниципальные сообщества в рамках проекта новой арены «Сиксерс» вызвали вопросы у жителей Филадельфии
3сегодня, 12:00
Арбитры приняли 7 неверных решений в последние 2 минуты основного времени матча «Црвена Звезда» – «Барселона»
2сегодня, 11:33
Крис Миддлтон может вернуться в состав «Бакс» к первому матчу сезона
1сегодня, 10:41