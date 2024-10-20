Андреас Пистиолис: «Немного странно, что набрали столько очков против одной из лучших команд по защите»
Андреас Пистиолис удивился высокой результативности в матче с «Пармой» (95:82).
«Прежде всего, хочу отдать должное болельщикам из Перми, создавшим потрясающую атмосферу и здорово поддерживавшим свою команду. Мы ожидали сложного матча – так и получилось. Немного странно, что мы набрали столько очков против команды, которая в этом сезоне является одной из лучших в лиге по защите.
Также я как тренер недоволен тем, что впервые в сезоне пропустили больше 80 очков. Наша команда умеет играть в защите и гордится этим, но сегодня этого не делала во второй половине. Позволили соперникам набрать легкие очки, когда должны были останавливать атаки в более ранних стадиях. Нужно сделать выводы, поскольку на следующей неделе нас ждут два важных матча», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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