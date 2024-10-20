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50 миллионов долларов инвестиций в муниципальные сообщества в рамках проекта новой арены «Сиксерс» вызвали вопросы у жителей Филадельфии

Проект новой арены «Сиксерс» предусматривает социальные инвестиции.

В финансирование арены стоимостью в 1,55 миллиарда долларов заложены 50 миллионов на нужды местных сообществ, которые затронут строительство и изменения в деловой среде.

Подобные соглашения являются нормой в последние 25 лет, однако их условия регулярно не выполняются или исполняются в неполном объеме. Некоторые обстоятельства вызывают опасения у представителей сообществ.

Переговоры о финансировании проводились администрацией города, которая, как показывает предыдущая практика, не заинтересована в противостоянии с крупным партнером в случае нарушения условий. Лидеры религиозных групп считают, что администрация проигнорировала интересы и мнения горожан, а 6 миллионов из суммы, предназначенные напрямую городскому совету, являются подкупом для быстрого одобрения проекта. К протестам присоединились медики, опасающиеся усложнения работы служб скорой помощи.

Некоторые критики называют сумму в 50 миллионов с неясным графиком выплаты, половина из которой будет отложена на общегородские нужды, издевательской. 

«Сиксерс» продолжают настаивать на скорейшем одобрении проекта в связи с предполагаемыми сроками открытия новой арены.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
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