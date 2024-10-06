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Спенсер Динуидди: «Лука Дончич отдает передачи под любым углом. К этому нужно привыкнуть»

Спенсеру Динуидди пришлось адаптироваться к игре с Лукой Дончичем.

31-летний защитник вернулся в «Даллас» этим летом.

«Честно говоря, пришлось приспосабливаться к передачам от Луки, потому что он пасует под любым углом, с любой траектории. Такое нечасто видишь, к этому нужно привыкнуть.

Когда играешь с суперзвездой вроде Луки, нужно выучить его стиль и адаптироваться. Если он хочет, чтобы я больше атаковал, я буду делать это. Если хочет, чтобы я бросал с получения, могу и это», – заключил Динуидди.

Защитник уже выступал за «Мэверикс», но был задействован в обмене Кайри Ирвинга.

Динуидди предпочел переход в «Даллас» варианту с «Лейкерс», в составе которых завершал минувший чемпионат.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Dallas Hoops Journal
logoДаллас
logoЛейкерс
logoНБА
logoКайри Ирвинг
logoСпенсер Динуидди
logoЛука Дончич
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