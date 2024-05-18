Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/4 финала. «Шоле» – «Париж», «Ле-Портель» встретится с «Монако»

Сегодня пройдут три матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А.

«Шоле» примет « », «Ле-Портель» встретится с «Монако», « » – с « ».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

Шоле – Париж Дата проведения 18 мая, 21.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

«Шоле» ведет в серии – 1-0

« » ведет в серии – 1-0

Нантер – Бурк Дата проведения 18 мая, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

«Бурк» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.