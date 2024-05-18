Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/4 финала. «Шоле» – «Париж», «Ле-Портель» встретится с «Монако»

Теги результаты чемпионат Франции Шоле Нантер Монако Париж Бурк Ле-Портель Баскетбол

Сегодня пройдут три матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А.

«Шоле» примет «Париж», «Ле-Портель» встретится с «Монако», «Нантер» – с «Бурком».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

Шоле – Париж
Дата проведения
18 мая, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

«Шоле» ведет в серии – 1-0

Ле-Портель – Монако
Дата проведения
18 мая, 21.00, «Le Chaudron»
Онлайн матча

«Монако» ведет в серии – 1-0

Нантер – Бурк
Дата проведения
18 мая, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

«Бурк» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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