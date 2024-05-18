Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/4 финала. «Шоле» – «Париж», «Ле-Портель» встретится с «Монако»
Сегодня пройдут три матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А.
«Шоле» примет «Париж», «Ле-Портель» встретится с «Монако», «Нантер» – с «Бурком».
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 18 мая, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
«Шоле» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 18 мая, 21.00, «Le Chaudron»
«Монако» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 18 мая, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
«Бурк» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.