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Чемпионат Франции. «Монако» против «Стад Рошеле», «Бурк» встретится с «Лиможем» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Монако» примет «Стад Рошеле», «Бурк» дома встретится с «Лиможем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виллербан – 3-0, Шоле – 3-0, Сен-Кантен – 3-1, Бурк – 2-1, Лимож – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-1, Париж – 2-1, Монако – 1-2, Нанси – 1-2, Страсбур – 1-2, Нантер – 1-2, Дижон – 1-1, Ле-Ман – 1-2, Ле-Портель – 1-2, Стад Рошеле – 0-3, Элан Шалон – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЛе-Ман
logoНанси
logoчемпионат Франции
logoЭлан Шалон
logoЛимож
logoНантер
logoМонако
logoБурк
logoСтад Рошеле
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