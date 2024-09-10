Джеймс Долан выразил несогласие с бюджетом НБА на сезон-2024/25
Владелец «Никс» Джеймс Долан обратился с письмом в офис НБА.
Долан выразил несогласие с проектом бюджета лиги на сезон-2024/25 и голосованием за место в совете управляющих. Бизнесмен недоволен отсутствием прозрачности в представленных на обсуждение вопросах и заранее заявил, что будет голосовать против текущих предложений.
Собрание совета управляющих запланировано на сегодня. Это уже второе письмо Долана за последнее время, критикующее политику и финансовую деятельность НБА. В предыдущий раз бизнесмен высказывал свое недовольство в июле нынешнего года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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