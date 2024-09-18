Судья отклонил иск о сексуальных домогательствах к Джеймсу Долану и постановил истцу оплатить его судебные издержки
С Джеймса Долана сняты обвинения в сексуальных домогательствах.
Келли Крофт обвиняла владельца «Нью-Йорка» и «Мэдисон-Сквер-Гардена» в том, что он склонял ее к нежелательному сексу, а затем устроил ей встречу с Харви Вайнштейном, который ее изнасиловал.
Инцидент, по словам Крофт, произошел в 2013 году.
Судья отклонил иск и постановил истцу оплатить судебные издержки ответчика.
Адвокаты Крофт сообщили ESPN, что намерены обжаловать решение, и настаивают, что суд ошибся в интерпретации законодательства по защите пострадавших от торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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