Судья отклонил иск о сексуальных домогательствах к Джеймсу Долану и постановил истцу оплатить его судебные издержки

С Джеймса Долана сняты обвинения в сексуальных домогательствах.

Келли Крофт обвиняла владельца «Нью-Йорка » и «Мэдисон-Сквер-Гардена» в том, что он склонял ее к нежелательному сексу, а затем устроил ей встречу с Харви Вайнштейном, который ее изнасиловал.

Инцидент, по словам Крофт, произошел в 2013 году.

Судья отклонил иск и постановил истцу оплатить судебные издержки ответчика.

Адвокаты Крофт сообщили ESPN, что намерены обжаловать решение, и настаивают, что суд ошибся в интерпретации законодательства по защите пострадавших от торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.