Лэндри Шэмет выбыл на неопределенный срок с травмой локтя

Лэндри Шэмет выбыл из строя с травмой.

Защитник «Никс» повредил правую руку во время предсезонной встречи с «Хорнетс». У него диагностирован вывих плеча.

Сообщается, что Шэмет выбыл на неопределенный срок.

В первых четырех предсезонных матчах «Нью-Йорка » Лэндри в среднем набирал 10,7 очка за игру. Ожидалось, что подписавший негарантированный контракт баскетболист попадет в заявку команды на сезон.