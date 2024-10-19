Лэндри Шэмет выбыл на неопределенный срок с травмой локтя
Лэндри Шэмет выбыл из строя с травмой.
Защитник «Никс» повредил правую руку во время предсезонной встречи с «Хорнетс». У него диагностирован вывих плеча.
Сообщается, что Шэмет выбыл на неопределенный срок.
В первых четырех предсезонных матчах «Нью-Йорка» Лэндри в среднем набирал 10,7 очка за игру. Ожидалось, что подписавший негарантированный контракт баскетболист попадет в заявку команды на сезон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости