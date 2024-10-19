«Орландо» подписал двусторонний контракт с Мэком Макклангом

Мэк Маккланг остался в «Орландо».

Клуб конвертирует контракт разыгрывающего защитника (25 лет, 188 см) в двусторонний контракт.

Двукратный победитель конкурса данков и MVP G-лиги, набирал 25,2 очка, 4,5 подбора и 5,9 передачи при 36% точности из-за дуги в прошедшем сезоне лиги развития.