«Оклахома» подписала стандартный контракт с Алексом Ризом
Алекс Риз начнет сезон в состове «Оклахомы».
В связи с травмой Айзейи Хартенштайна «Тандер» подписал негарантированный стандартный контракт с тяжелым форвардом Алексом Ризом (25 лет, 206 см).
Риз ушел из баскетбола в 2021 году после 4 лет в университете Алабама, год проработал барменом, затем выступал за границей и теперь получил контракт в НБА.
Риз начнет сезон в составе «Оклахомы» из 15 человек.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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