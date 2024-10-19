«Оклахома» подписала стандартный контракт с Алексом Ризом

Алекс Риз начнет сезон в состове «Оклахомы».

В связи с травмой Айзейи Хартенштайна «Тандер» подписал негарантированный стандартный контракт с тяжелым форвардом Алексом Ризом (25 лет, 206 см).

Риз ушел из баскетбола в 2021 году после 4 лет в университете Алабама, год проработал барменом, затем выступал за границей и теперь получил контракт в НБА .

Риз начнет сезон в составе «Оклахомы» из 15 человек.