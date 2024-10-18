Джейлен Уильямс получил травму голеностопа в матче против «Атланты»
Джейлен Уильямс растянул связки левого голеностопа.
Форвард «Оклахомы» досрочно завершил матч против «Атланты», отыграв 13 минут и набрав 11 очков и 3 передачи при 5 точных из 6 бросков с игры и 1 из 2 трехочковых.
По информации ESPN, травма «не слишком серьезная».
Ранее минимум на месяц с переломом руки выбыл центровой Айзейя Хартенштайн.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Тима Макмэна
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