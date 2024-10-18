Джейлен Уильямс получил травму голеностопа в матче против «Атланты»

Джейлен Уильямс растянул связки левого голеностопа.

Форвард «Оклахомы» досрочно завершил матч против «Атланты», отыграв 13 минут и набрав 11 очков и 3 передачи при 5 точных из 6 бросков с игры и 1 из 2 трехочковых.

По информации ESPN, травма «не слишком серьезная».

Ранее минимум на месяц с переломом руки выбыл центровой Айзейя Хартенштайн .