«Бруклин» подписал двусторонний контракт с Тайризом Мартином
«Бруклин» сохранил в составе Тайриза Мартина.
Клуб воспользовался правом конвертировать негарантированный контракт Exhibit 10 с атакующим защитником (25 лет, 198 см) в двусторонний контракт.
Мартин сыграл за «Нетс» в четырех предсезонных матчах, набирая в среднем 4,8 очка, 1,8 подбора и 1,0 передачи за 12,0 минут на паркете. Защитник провел прошлый сезон в G-лиге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Бруклина»
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