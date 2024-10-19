«Бруклин» подписал двусторонний контракт с Тайризом Мартином

«Бруклин» сохранил в составе Тайриза Мартина.

Клуб воспользовался правом конвертировать негарантированный контракт Exhibit 10 с атакующим защитником (25 лет, 198 см) в двусторонний контракт.

Мартин сыграл за «Нетс» в четырех предсезонных матчах, набирая в среднем 4,8 очка, 1,8 подбора и 1,0 передачи за 12,0 минут на паркете. Защитник провел прошлый сезон в G-лиге.