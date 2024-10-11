«Нью-Йорк» планирует сохранить Лэндри Шэмета в составе
Лэндри Шэмет, скорее всего, останется в «Никс».
27-летний защитник подписал с клубом негарантированный контракт в сентябре. По информации The Athletic, «Нью-Йорк» планирует сохранить баскетболиста в составе, после чего у клуба останется место для новичка на минимальном контракте.
Атакующий защитник вышел на рынок свободных агентов после того, как «Уизардс» не стали использовать опцию на последний год в его соглашении. Шэмет провел 46 матчей за «Вашингтон», набирая в среднем 7,1 очка при 33,8% из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости