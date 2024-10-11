«Нью-Йорк» планирует сохранить Лэндри Шэмета в составе

Лэндри Шэмет, скорее всего, останется в «Никс».

27-летний защитник подписал с клубом негарантированный контракт в сентябре. По информации The Athletic, «Нью-Йорк » планирует сохранить баскетболиста в составе, после чего у клуба останется место для новичка на минимальном контракте.

Атакующий защитник вышел на рынок свободных агентов после того, как «Уизардс» не стали использовать опцию на последний год в его соглашении. Шэмет провел 46 матчей за «Вашингтон », набирая в среднем 7,1 очка при 33,8% из-за дуги.