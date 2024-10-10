Митчелл Робинсон планирует вернуться в строй в январе

Митчелл Робинсон рассчитывает на возвращение после травмы в январе.

Центровой «Нью-Йорка » Митчелл Робинсон планирует дебютировать в сезоне в январе. Игрок восстанавливается после двух операций на лодыжке за последний год.

Робинсон и «Никс», как ожидается, будут осторожно подходить к его возвращению после того, как он сыграл всего в 31 матч в прошлом сезоне.

Робинсон перенес операцию на лодыжке в декабре, снова травмировался во время серии плей-офф первого раунда против «Сиксерс» и пропустил последние шесть матчей серии второго раунда против «Пэйсерс».