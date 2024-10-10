Митчелл Робинсон планирует вернуться в строй в январе
Митчелл Робинсон рассчитывает на возвращение после травмы в январе.
Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон планирует дебютировать в сезоне в январе. Игрок восстанавливается после двух операций на лодыжке за последний год.
Робинсон и «Никс», как ожидается, будут осторожно подходить к его возвращению после того, как он сыграл всего в 31 матч в прошлом сезоне.
Робинсон перенес операцию на лодыжке в декабре, снова травмировался во время серии плей-офф первого раунда против «Сиксерс» и пропустил последние шесть матчей серии второго раунда против «Пэйсерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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