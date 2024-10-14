Энтони Эдвардс: «Если честно, мне совсем не нравится забивать сверху. Это довольно болезненно»
Энтони Эдвардс сделал неожиданное признание.
По словам одного из лучших данкеров современной НБА, ему не очень нравится просто забивать сверху.
«Если честно, мне совсем не нравится забивать сверху. Это довольно болезненно.
Но мне нравится ставить через людей. Мне хочется, чтобы болельщики другой команды говорили: «Черт, сегодня мы не смогли остановить этого парня», – рассказал лидер «Миннесоты» в сериале «Стартовая пятерка».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: dunkingwithwolves.com
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