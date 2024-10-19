Одноклубник Майка Бибби в «Нью-Йорке» воровал у него деньги
Майк Бибби рассказал о воровстве в «Никс».
В последнем инциденте бывший разыгрывающий, игравший за «Нью-Йорк» в своем последнем сезоне НБА (2011/12), недосчитался 4200 долларов.
«Это был не первый раз. Но в этот раз он попался. Сначала я думал, что деньги забрала из комнаты в отеле одна из горничных. Видео службы безопасности показало, как один из игроков забрал ключ от комнаты. Он сильно волновался, потому что знал, что его поймают. Попытался придумать историю, что кто-то забрался в его номер и украл серьгу, так что нужно проверить и это.
Если бы я поймал его во время кражи, все для него закончилось бы плохо», – заключил Бибби. Бывший баскетболист отказался раскрывать имя вора.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, KnicksFanTV
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