«Не знал, что делать. Не мог думать о баскетболе». Джимми Батлер потерял отца в феврале этого года
У отца лидера «Майами» было диагностировано тяжелое заболевание в плей-офф сезона-2022/23. Результаты обследования пришли перед 7-м матчем финала Востока против «Бостона». Агент баскетболиста, помогавший с больничными хлопотами, не смог скрыть информацию от форварда перед матчем.
«Я бы хотел знать такое сразу. Мы прошли в душевую, и я просто вывалил на него это. Он поблагодарил меня и сказал, что собирается сделать дело, а потом обсудить дальнейшее», – рассказал агент.
Батлер набрал 28 очков, 7 подборов, 6 передач и 3 перехвата, выведя «Хит» в финал 2023 года. Баскетболист провел немного времени с отцом перед заключительной серией с «Денвером» и привез ему трофей MVP финала конференции, который помог ему воспрять духом.
«Тяжело терять людей. От тебя ждут, что ты будешь сверхчеловеком. Но я очень даже человек, и мне очень тяжело», – рассказал Батлер.
Его отец умер 8 февраля 2024 года. Форвард посетил отца за день до смерти и получил небольшой отдых после того, как все случилось.
«Не знал, что делать. Деньги, баскетбол не могли мне помочь. После перерыва на Матч всех звезд я нужен команде. Всегда хочу принять этот вызов. Но не могу думать о баскетболе сейчас. На площадке ненадолго забывался в игре, но как только возвращался домой, все возвращалось», – признался баскетболист.
Документальный сериал «Starting 5» снимался во время прошлого сезона НБА и следил за околобаскетбольной жизнью спортсменов.
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