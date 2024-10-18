И Джей Лидделл подпишет двустороннее соглашение с «Чикаго»

«Чикаго» решил сохранить И Джей Лидделла.

Форвард (23 года, 198 см) подпишет двусторонний контракт с клубом и получит шанс на игровое время в сезоне-2024/25. Лидделл присоединился к тренировочному лагерю «Буллз» в сентябре и смог впечатлить тренерский штаб.

В минувшем сезоне НБА 41-й номер драфта-2022 провел 8 матчей за «Новый Орлеан».