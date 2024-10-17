«Чикаго» отчислил Онуралпа Битима и Кеннета Лофтона
«Буллс» расстались с двумя игроками.
«Чикаго» объявил о расторжении соглашений с форвардами Онуралпом Битимом (25 лет, 198 см) и Кеннетом Лофтоном (22 года, 198 см).
Битим в прошлом сезоне провел 23 матча за «Буллс», набирая в среднем 3,5 очка и 1,4 подбора. Лофтон сыграл 4 матча за «Юту», набирая 13,8 очка, 5,0 подбора и 4,8 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Чикаго» в соцсети X
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