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Брайан Уиндхорст считает, что «Денвер» пытается снизить стоимость следующего контракта Аарона Гордона

Аарон Гордон может подписать продление с «Наггетс».

Форвард был важной частью чемпионского состава команды. Во время медиа-дня баскетболист рассказал, что хотел бы решить вопрос следующего контракта с клубом.

«Насколько я понимаю, они ведут переговоры с Аароном Гордоном. Он мог подписать продление на 4 года и около 150 миллионов долларов. Они не озвучили подобное предложение, потому что Гордон бы его подписал. Насколько я понимаю, они пытаются сбить цену ниже этой цифры.

Посмотрим, как будут складываться обстоятельства, но думаю, что переговоры идут», – заключил инсайдер ESPN.

В межсезонье «Денвер» потерял защитника Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, который также помог клубу завоевать чемпионский трофей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
logoДенвер
logoНБА
logoКентавиус Колдуэлл-Поуп
logoАарон Гордон
Брайан Уиндхорст
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