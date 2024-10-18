Брайан Уиндхорст считает, что «Денвер» пытается снизить стоимость следующего контракта Аарона Гордона

Аарон Гордон может подписать продление с «Наггетс».

Форвард был важной частью чемпионского состава команды. Во время медиа-дня баскетболист рассказал, что хотел бы решить вопрос следующего контракта с клубом.

«Насколько я понимаю, они ведут переговоры с Аароном Гордоном . Он мог подписать продление на 4 года и около 150 миллионов долларов. Они не озвучили подобное предложение, потому что Гордон бы его подписал. Насколько я понимаю, они пытаются сбить цену ниже этой цифры.

Посмотрим, как будут складываться обстоятельства, но думаю, что переговоры идут», – заключил инсайдер ESPN.

В межсезонье «Денвер » потерял защитника Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, который также помог клубу завоевать чемпионский трофей.