Майкл Портер: «Мне нужно бросать на 1-2 трехочковых больше в новом сезоне»

Майкл Портер планирует увеличить свои статистические показатели.

«Денвер » потерял защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа в межсезонье. Команда может недосчитаться необходимых дальних бросков.

«Мне нужно найти возможность для 1-2 дополнительных трехочковых за матч в новом сезоне.

Нет ничего, что мешало бы мне довести показатель результативности за матч с 17 до 20», – рассудил форвард «Наггетс».

Портер был лидером команды по общему и среднему количеству точных трехочковых в прошлом регулярном чемпионате (220, 2,7). Форвард набирал 16,7 очка при результативности в 48,4% бросков с игры и 39,7% трехочковых.

Колдуэлл-Поуп был третьим в «Денвере» по количеству точных дальних бросков (125).