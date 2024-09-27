Майкл Портер: «Мне нужно бросать на 1-2 трехочковых больше в новом сезоне»
Майкл Портер планирует увеличить свои статистические показатели.
«Денвер» потерял защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа в межсезонье. Команда может недосчитаться необходимых дальних бросков.
«Мне нужно найти возможность для 1-2 дополнительных трехочковых за матч в новом сезоне.
Нет ничего, что мешало бы мне довести показатель результативности за матч с 17 до 20», – рассудил форвард «Наггетс».
Портер был лидером команды по общему и среднему количеству точных трехочковых в прошлом регулярном чемпионате (220, 2,7). Форвард набирал 16,7 очка при результативности в 48,4% бросков с игры и 39,7% трехочковых.
Колдуэлл-Поуп был третьим в «Денвере» по количеству точных дальних бросков (125).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Харрисона Уинда
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