Мэтт Барнс: «Мне нравится «Бостон» и его перспективы. Тейтум и Браун будут отлично мотивированы»
Мэтт Барнс высоко оценил шансы «Селтикс» на успех в новом сезоне.
«Мне нравится «Бостон» и его перспективы. Порзингис имел полноценное межсезонье на восстановление, а с Тейтумом и Брауном обошлись не лучшим образом. Нет никаких оправданий тому, что Джейсон не играл на Олимпиаде. Это было ужасно. А Джейлена туда вообще даже не позвали после сезона, когда он стал MVP финала. Это очень неуважительно.
Так что эти двое будут отлично мотивированы, у них будет настрой доказывать. Мне нравится, как «Селтикс» смотрятся у себя на Востоке, пусть там и есть парочка неплохих команд. Мне нравится «Филадельфия». Что касается «Милуоки», то их окно закрывается, как бы по-прежнему ни был хорош Яннис», – считает бывший игрок НБА и эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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