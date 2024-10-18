Скип Бэйлесс: «Джейлен Браун не сможет стать MVP из-за Джейсона Тейтума»

Скип Бэйлесс считает, что «Селтикс» возьмут второй титул.

«Как и всем другим, мне тяжело было бы выбрать кого-то, кроме «Бостона ». Но не из-за Джейсона Тейтума , а из-за его партнера Джейлена Брауна . Он стал лидером в плей-офф в прошлом году.

Он кандидат на награду MVP, который не сможет ее взять из-за Джейсона Тейтума. И из-за остального очень сильного состава. Эта команда – настоящий монстр. У них 2 суперзвезды, которые еле-еле уживаются друг с другом. Титул больше принадлежит Брауну.

Тейтум – очень приятный молодой человек, которому чего-то не хватает.

«Бостон» возьмет второй титул благодаря Брауну. Я не уверен, что он «хороший парень». И мне это нравится, потому что это и дает команде преимущество», – заявил ведущий.