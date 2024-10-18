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Скип Бэйлесс: «Джейлен Браун не сможет стать MVP из-за Джейсона Тейтума»

Скип Бэйлесс считает, что «Селтикс» возьмут второй титул.

«Как и всем другим, мне тяжело было бы выбрать кого-то, кроме «Бостона». Но не из-за Джейсона Тейтума, а из-за его партнера Джейлена Брауна. Он стал лидером в плей-офф в прошлом году.

Он кандидат на награду MVP, который не сможет ее взять из-за Джейсона Тейтума. И из-за остального очень сильного состава. Эта команда – настоящий монстр. У них 2 суперзвезды, которые еле-еле уживаются друг с другом. Титул больше принадлежит Брауну.

Тейтум – очень приятный молодой человек, которому чего-то не хватает.

«Бостон» возьмет второй титул благодаря Брауну. Я не уверен, что он «хороший парень». И мне это нравится, потому что это и дает команде преимущество», – заявил ведущий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pat Bev Pod в сети X
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Скип Бэйлесс
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