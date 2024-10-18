Форвард «Милана» Усман Диоп пропустит минимум 3 недели из-за травмы голеностопа
Усман Диоп подвернул голеностоп в матче с «Жальгирисом».
24-летний форвард из Сенегала набирал 6 очков, 4,3 подбора и 1 передачу в среднем в первых турах Евролиги за «Милан». Во второй половине матча против литовского «Жальгириса» Диоп получил травму.
По сообщению команды, повторное обследование состоится через 3-4 недели.
«Милан» уступил «Жальгирису» со счетом 82:85.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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