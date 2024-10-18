Форвард «Милана» Усман Диоп пропустит минимум 3 недели из-за травмы голеностопа

Усман Диоп подвернул голеностоп в матче с «Жальгирисом».

24-летний форвард из Сенегала набирал 6 очков, 4,3 подбора и 1 передачу в среднем в первых турах Евролиги за «Милан». Во второй половине матча против литовского «Жальгириса » Диоп получил травму.

По сообщению команды, повторное обследование состоится через 3-4 недели.

«Милан » уступил «Жальгирису» со счетом 82:85.