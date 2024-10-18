Гилберт Аренас: «Бронни Джеймс – это инфлюэнсер, который играет в баскетбол»
«Все говорят о его баскетбольной статистике, но никто не оценивает его как инфлюэнсера. Иногда нужно по-другому смотреть на вещи. Он инфлюэнсер, который играет в баскетбол.
У него больше подписчиков, чем у Патрика Махоумса, трехкратного чемпиона НФЛ. У него действительно очень-очень большое влияние. Его имя будут упоминать везде, и это не имеет отношения к его результатам на баскетбольной площадке.
Скажите мне, кого нужно было взять под 55-м номером на драфте, чтобы больше помочь «Лейкерс»? Любой другой был бы просто отчислен», – заявил бывший баскетболист.
У Бронни Джеймса – 8,1 миллиона подписчиков в Instagram*. У Патрика Махоумса – 6,8 миллиона.
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