«Яннис не сдастся». Гилберт Аренас считает Адетокумбо, а не Дэвиса лучшим форвардом в НБА

Аренас объяснил, почему считает Адетокумбо, а не Дэвиса лучшим форвардом в НБА.

«Вы знаете, я болельщик «Лейкерс », но я назову Янниса . Причина, по которой я выбираю Янниса, в том, что я знаю на 1000 процентов, что Яннис в психологическом плане не сдастся.

Он будет выкладываться, несмотря ни на что. Он не станет призраком в четвертой четверти, он не будет избегать бросков. Вам не придется беспокоиться о том, что Яннис будет недоступен в четвертой четверти», – сказал бывший игрок НБА Гилберт Аренас.