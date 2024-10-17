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«Яннис не сдастся». Гилберт Аренас считает Адетокумбо, а не Дэвиса лучшим форвардом в НБА

Аренас объяснил, почему считает Адетокумбо, а не Дэвиса лучшим форвардом в НБА.

«Вы знаете, я болельщик «Лейкерс», но я назову Янниса. Причина, по которой я выбираю Янниса, в том, что я знаю на 1000 процентов, что Яннис в психологическом плане не сдастся.

Он будет выкладываться, несмотря ни на что. Он не станет призраком в четвертой четверти, он не будет избегать бросков. Вам не придется беспокоиться о том, что Яннис будет недоступен в четвертой четверти», – сказал бывший игрок НБА Гилберт Аренас.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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