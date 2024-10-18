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Далтон Кнехт о концовке матча с «Санз»: «Энтони Дэвис сказал, что я должен взять на себя управление»

Далтон Кнехт поделился впечатлениями от матча с «Финиксом».

Новичок «Лейкерс» набрал 20 очков подряд в четвертой четверти и овертайме предсезонной встречи, которая завершилась победой калифорнийцев (128:122 ОТ).

Всего на счету 17-го номера драфта-2024 35 очков, 7 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота при 10 из 18 с игры.

«Все это очень многое для меня значит. Эй Ди проявил такое уважение, сказав, что я должен взять на себя управление. Хорошо, что они верят в меня. 

Я просто играл в баскетбол, все получалось, мяч попадал в кольцо. Товарищи по команде старались найти меня, я попадал. Работаю над всеми этими бросками каждый день.

Спасибо ребятам, что доверяют мне, то же самое могу сказать и про тренерский штаб», – заявил игрок «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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