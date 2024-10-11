Беннедикт Матурин набрал 25 очков в предсезонном матче с «Кавальерс»

Беннедикт Матурин стал главным героем предсезонного матча с «Кавальерс».

Защитник «Пэйсерс» за 19 минут со скамейки набрал 25 очков, 3 подбора и 1 передачу.

Матурин реализовал 8 из 12 с игры, включая 5 из 8 из-за дуги, а также 4 из 4 с линии.